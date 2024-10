Napoli e il retroscena di Moise Kean ai tempi di Carlo Ancelotti: il mister del Real voleva l’attaccante italiano

Il Napoli del mister Conte è squadra compatta, serena e in grado di far entusiasmare anche chi al calcio non è appassionato. Un gioco che incanta tifosi e alcuni allenatori d’Europa che guardano con interesse gli azzurri, pensate a Guardiola.

Tra i grandi protagonisti delle giocate azzurre c’è sicuramente Romelu Lukakue che riesce a far esultare i tifosi in ogni match. Prima del suo arrivo e di Osimhen, però, l’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti fece un altro nome a Cristiano Giuntoli. Ancelotti, infatti, chiese esplicitamente Moise Kean sostenendo che da lì a poco sarebbe esploso. E aveva ragione ma il presidente De Laurentiis allora non riuscì ad affondare il colpo.

PRIMA IL PSG, POI LA JUVENTUS ED INFINE LA FIORENTINA: LA CARRIERA DELL’ATTACCANTE ITALIANO PUO’ ESPLODERE QUEST’ANNO. ANCELOTTI CREDEVA FORTEMENTE NELL’ATTACCANTE DELLA NAZIONALE ITALIANA

Nessun rimpianto però per il Napoli che poi si è aggiudicato, invece, Osimhen che è ad oggi uno degli attaccanti più forti del mondo. L’addio di quest’ultimo ha poi portato in azzurro un altro top player, Romelu Lukaku. Rispetto ad Osimhen, però, il bomber nigeriano cerca di favorire maggiormente i compagni di squadra e metterli a proprio agio nelle posizioni offensive.