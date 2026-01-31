Napoli e il retroscena Federico Chiesa: da sempre un pupillo di Conte e De Laurentiis

Con Antonio Conte in panchina, il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, seguendo una linea chiara: profili di qualità, già pronti e funzionali a un progetto tecnico ambizioso. Tra i nomi che da tempo orbitano nell’orbita azzurra ce n’è uno che mette d’accordo tutti, dall’allenatore alla dirigenza, fino al presidente Aurelio De Laurentiis: Federico Chiesa.

L’esterno offensivo italiano è da sempre uno dei pupilli di Conte, che ne apprezza intensità, duttilità tattica e mentalità vincente. Non è un mistero che il Napoli abbia provato a portarlo in azzurro già in passato, in particolare poco prima del suo trasferimento dalla Juventus al Liverpool. In quel momento, i contatti furono concreti e la pista apparve anche percorribile, ma la trattativa si arenò sul nodo più delicato: l’aspetto economico.

Chiesa, infatti, puntava a un ingaggio molto elevato, da top player europeo. Una richiesta da 6-7 milioni di euro a stagione, cifra che il Napoli non ritenne sostenibile all’interno dei propri parametri, mentre il Liverpool decise di affondare il colpo, garantendo al calciatore lo stipendio richiesto. Da lì, il passaggio in Premier League e l’addio definitivo alla Serie A.

Nonostante ciò, il nome di Chiesa continua a rappresentare una suggestione affascinante per l’ambiente partenopeo. Conte lo considera ideale per il suo sistema di gioco e De Laurentiis ne ha sempre apprezzato l’immagine, il valore tecnico e la personalità.