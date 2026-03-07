Napoli e il retroscena Pietro Comuzzo: ADL sarebbe arrivato ad offrire 35 milioni di euro un anno fa

Nel mercato invernale del 2025 il Napoli provò a piazzare uno dei colpi più importanti in prospettiva del panorama italiano. Nel mirino della dirigenza azzurra finì Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina che in quel periodo stava attirando l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni e alla grande personalità mostrata nonostante la giovane età.

Secondo le indiscrezioni circolate in quei mesi, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe spinto con decisione per portarlo in azzurro già a gennaio. Il Napoli vedeva nel centrale viola un investimento ideale per il futuro della difesa e sarebbe arrivato a formulare un’offerta molto importante. Si parla di una proposta che avrebbe potuto raggiungere anche 35 milioni di euro, cifra notevole per un calciatore così giovane.

La trattativa, però, si sarebbe scontrata con la ferma volontà della Fiorentina di non privarsi del proprio talento a stagione in corso. Il club viola considerava Comuzzo un punto fermo del progetto tecnico e, proprio per questo motivo, avrebbe deciso di respingere ogni tentativo proveniente da Napoli.

Alla fine l’operazione non si concretizzò e il difensore rimase a Firenze. Un retroscena che, a distanza di tempo, racconta comunque le ambizioni del Napoli in quella finestra di mercato: investire su giovani di grande prospettiva per costruire una squadra competitiva anche negli anni a venire.