Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto intrecciarsi con un ritorno dal sapore speciale. Qualora Antonio Conte decidesse di interrompere la sua avventura in azzurro al termine della stagione, tra le ipotesi più suggestive prenderebbe corpo quella di un nuovo matrimonio con Maurizio Sarri, tecnico che ha lasciato un segno profondo nella storia recente del club. Il tecnico sicuramente darebbe piena disponibilità al ritorno.

Sarri conosce bene l’ambiente e, soprattutto, ha idee molto chiare su come ripartire. Nel caso di ritorno sulla panchina della SSC Napoli, il tecnico toscano punterebbe subito su alcuni uomini di sua fiducia. In cima alla lista ci sarebbero due esterni offensivi attualmente alla Lazio: Mattia Zaccagni, già valorizzato nel sistema sarriano, e Gustav Isaksen, profilo ideale per intensità e capacità di attaccare l’uomo.

Non solo attacco, però. Per rendere il Napoli realmente competitivo secondo i suoi principi di gioco, Sarri chiederebbe interventi mirati anche in difesa e a centrocampo. Per il reparto arretrato, il nome che stuzzica maggiormente la sua fantasia è quello di Riccardo Calafiori, difensore moderno e abile nell’impostazione dal basso. In mezzo al campo, invece, l’obiettivo sarebbe Davide Frattesi, giocatore dinamico e perfetto per gli inserimenti senza palla.

Uno scenario, quello del ritorno di Sarri, che al momento resta legato alle decisioni di Conte e alle strategie della società, ma che già accende la fantasia dei tifosi. Napoli osserva e aspetta: il futuro è ancora tutto da scrivere.