L’esperienza di Rafa Benitez al Panathinaikos si è chiusa molto prima del previsto. Il tecnico spagnolo ha lasciato il club greco dopo mesi complicati e risultati lontani dalle aspettative della società. Una separazione che ha immediatamente riacceso diverse voci sul suo futuro, soprattutto in Italia, dove il suo nome continua ad avere un forte peso mediatico e calcistico.

Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, il profilo dell’ex allenatore azzurro potrebbe tornare d’attualità anche per il Napoli. Non necessariamente come guida tecnica della prima squadra, ma in un ruolo differente, più vicino alla costruzione del progetto sportivo. Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha mai nascosto la grande considerazione nei confronti dello spagnolo.

L’idea sarebbe quella di affidare a Benitez una posizione strategica all’interno dell’area tecnica, sfruttando la sua esperienza internazionale e la sua conoscenza del calcio europeo. Accanto a lui potrebbe esserci un allenatore giovane, moderno e ambizioso, magari scelto proprio con il supporto dell’ex tecnico del Napoli.

Nel corso degli anni il rapporto tra De Laurentiis e Benitez è rimasto molto positivo, alimentato da confronti frequenti e da una stima reciproca mai venuta meno. Per questo motivo non sarebbe sorprendente vedere il presidente azzurro riflettere concretamente su una possibile collaborazione futura.