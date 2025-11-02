Napoli e il ritorno di Romelu Lukaku: l’attaccante vuole tornare al top entro metà dicembre

Romelu Lukaku è tornato a lavorare a Castel Volturno. L’attaccante belga, fermo da diverse settimane a causa di un grave problema, ha ripreso ad allenarsi con un programma personalizzato sotto lo sguardo attento dello staff tecnico del Napoli. Dopo i primi test fisici, l’ex Chelsea ha svolto una seduta differenziata, segno che il recupero procede secondo i piani.

Il club azzurro sta gestendo con la massima prudenza il percorso del centravanti, consapevole dell’importanza di riportarlo in campo soltanto quando sarà al meglio della condizione. Lukaku, dal canto suo, ha mostrato grande determinazione e voglia di tornare a disposizione di Antonio Conte il prima possibile.

Le prossime settimane saranno decisive per capire i tempi esatti del rientro in gruppo, ma l’obiettivo resta chiaro: ritrovare la forma ottimale entro metà dicembre, così da essere pronto per il rush finale del 2025 e per gli impegni europei del Napoli.

La sua assenza si è fatta sentire, ma il ritorno graduale di Lukaku rappresenta una notizia incoraggiante per tutto l’ambiente. Conte non vede l’ora di riabbracciare il suo bomber, chiamato a riprendere il ruolo di protagonista nel cuore dell’attacco azzurro.