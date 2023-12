Napoli e il ruolo di vice-Di Lorenzo: un napoletano ha declinato la proposta di De Laurentiis

Il Napoli è alla ricerca di un vice Di Lorenzo per la prossima stagione. Le attenzioni di sono rivolte a Davide Faraoni, terzino dell’Hellas Verona e capitano della squadra. Aurelio De Laurentiis e il nuovo dg Meluso hanno ormai definito la trattativa, con il giocatore che si trasferirà alla corte di Walter Mazzarri.

La firma di Faraoni potrebbe già arrivare già in settimana, con il calciatore che firmerebbe un contratto importante per i prossimi tre anni, con un ingaggio che dovrebbe sfiorare il milione di euro.

Prima di Faraoni, la scorsa estate, il Napoli aveva messo nel mirino un altro terzino della Serie A, Danilo D’Ambrosio, il quale si era svincolato dall’Inter dopo diversi anni in maglia nerazzurra.

D’AMBROSIO HA RIFIUTATO IL RUOLO DI VICE-DI LORENZO PREFERENDO GIOCARE NEL MONZA

Il motivo, di tale decisione, nonostante la sua napoletanità, riguarda l’utilizzo in campo. Da parte di Palladino, infatti, sono arrivate importanti garanzie. A Napoli, invece, non avrebbe avuto alcuna certezza di scendere in campo per via della presenza di Giovanni Di Lorenzo.