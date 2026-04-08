Il possibile passaggio di Antonio Conte alla Nazionale Italiana aprirebbe scenari completamente nuovi in casa SSC Napoli. In questo contesto, il sogno di Aurelio De Laurentiis avrebbe un nome e un cognome ben precisi: Cesc Fabregas. Una scelta di forte rottura rispetto al passato recente, ma coerente con la volontà del presidente di avviare un nuovo ciclo tecnico.

Con Fabregas in panchina, il Napoli cambierebbe pelle dal punto di vista tattico. L’ex centrocampista spagnolo porterebbe il suo 4-2-3-1, un sistema basato su costruzione dal basso, dominio del possesso e ricerca costante delle superiorità numeriche tra le linee. La squadra sarebbe chiamata a palleggiare sin dalle prime battute dell’azione, coinvolgendo difensori e centrocampisti, con grande attenzione al posizionamento e alla qualità tecnica.

La presenza in rosa di elementi come Savic, Buongiorno, McTominay, Kevin De Bruyne, Hojlund, Antonio Vergara ed Alisson rappresenterebbe una base tecnica di altissimo livello. A questi, De Laurentiis sarebbe pronto ad affiancare nuovi acquisti per circa 150 milioni di euro, mirati a rendere il Napoli competitivo sia in Italia che in Europa, senza stravolgere l’identità della squadra.

L’ipotetica formazione: Savic; Palestra, Buongiorno, Ramon, Gutierrez; Perrone, McTominay; Vergara, Alisson, De Bruyne; Hojlund. Un Napoli votato al gioco, alla qualità e allo spettacolo: l’eventuale arrivo di Fabregas rappresenterebbe una scommessa affascinante, ma anche un segnale chiaro delle ambizioni del club azzurro. Nel caso in cui ADL decidesse di puntare su Fabregas, il primo acquisto sarebbe sicuramente Perrone, calciatore già attenzionato da Manna.