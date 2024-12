Napoli e il sogno Gigio Donnarumma: c’è un unico problema da superare

Gigio Donnarumma continua a confermarsi uno dei migliori portieri al mondo, ma la sua avventura al Paris Saint-Germain non procede a gonfie vele. Con un ingaggio elevato, un suo ritorno in Serie A appare improbabile nel breve periodo, nonostante il legame che mantiene con il campionato italiano.

Dopo gli anni di successo al Milan, Donnarumma non ha mai escluso l’idea di tornare a giocare in Italia, anche se non è una prospettiva immediata. La Juventus è sempre stata interessata al portiere, ma le difficoltà economiche rendono complicato un possibile accordo.

GIGIO DONNARUMMA E L’ACCOSTAMENTO ALLA SSC NAPOLI COME PORTIERE PER IL FUTURO: L’UNICO PROBLEMA PER IL TRASFERIMENTO IN CAMPANIA E’ L’ONEROSO INGAGGIO DA 11 MILIONI DI EURO A STAGIONE

Il portiere si trova molto bene a Parigi ma nell’ultimo periodo è in sofferenza. Alcuni tifosi sognano di vederlo un giorno difendere la porta del Napoli. Questa ipotesi, sebbene suggestiva, potrebbe diventare più concreta verso la fine della carriera di Donnarumma. Il portiere, infatti, è legato alla cultura partenopea ed è un grande appassionato di musica neomelodica.

Non perde occasione per visitare Napoli, magari un giorno i tifosi coroneranno questo sogno. Il portale Calciomercato.com riporta: “E la partita sarebbe appunto tra Napoli e Inter poiché le altre si escludono in automatico: Milan per questioni ambientali, Juventus per l’investimento recente su Di Gregorio e Roma per la situazione non certo adatta e uno Svilar tra i pali che rappresenta comunque un investimento“.