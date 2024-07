Napoli e il sogno Gyokeres per l’attacco: quasi cinquanta gol segnati nella scorsa stagione

Da Victor a Viktor. Basta una lettera e cambia tutto, ma non cambia il ruolo. Il Napoli potrebbe salutare Osimhen, ma allo stesso tempo accogliere un’altra punta di peso. Il Viktor in questione, quello di cui si parla tanto bene ultimamente, è Gyokeres. Attaccante svedese di proprietà dello Sporting Lisbona, che ha stupito tutta l’Europa in questa stagione.

Il 26enne nel massimo campionato portoghese quest’anno ha segnato 29 gol. Fin qui un bottino di tutto rispetto, ma che considerando tutte le partite dell’anno arriva addirittura a 43 in 50 sfide. Un’incredibile contributo alla propria squadra, che lo ha messo nel mirino delle grandi d’Europa.

NUOVO ATTACCANTE SSC NAPOLI: GYOKERES IL SOGNO DI ANTONIO CONTE CON CLAUSOLA DA 100 MILIONI DI EURO, ROMELU LUKAKU PER IL MOMENTO L’OPZIONE PIU’ FATTIBILE PER SOSTITUIRE VICTOR OSIMHEN

A confermare la presenza della clausola è stato Vidigal, ex giocatore partenopeo che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Gyokeres? 100 milioni sono tanti, ma vi garantisco che li vale tutti. Non vedevo un attaccante così forte da tanti anni. Osimhen non vale 100 milioni, ma vale almeno 130 o 140 milioni”.

“Ho seguito tutta la stagione di Gyokeres ed alla prima di campionato dissi che avrebbe fatto almeno 20 goal. Nell’ultima di campionato, lo Sporting vinceva, lui al 90° ha rincorso un centrocampista avversario fino alla propria area di rigore. Ha intensità, qualità, dribbling, corsa, fisico, è incredibile. 100 milioni sono tanti, ma è un giocatore incredibile”.

Al momento, però, sembra davvero difficile che il Napoli riesca ad intavolare una trattativa per il calciatore. Più probabile, invece, Romelu Lukaku, il quale avrebbe il desiderio di ritornare ad essere allenato da Antonio Conte.