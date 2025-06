Napoli e il sogno Kim per la difesa: il difensore è sul mercato, Conte (e i tifosi) farebbero carte false per averlo

La SSC Napoli, durante il prossimo mercato estivo, ha intenzione di costruire una squadra importante con due alternative per ruolo. L’obiettivo principale è trovare un calciatore che possa sostituire Rafa Marin che, quasi sicuramente, lascerà Napoli in queste settimane per avere maggiori possibilità di mettersi in mostra.

Il dirigente Giovanni Manna sta sondando diversi profili con Beukema, in questo momento, che rappresenta il principale indiziato a prendere le redini di terzo difensore della rosa. C’è un nome, però, che potrebbe stuzzicare e non poco la dirigenza partenopea: il ritorno di Kim Min-jae.

RITORNO KIM MIN JAE ALLA SSC NAPOLI, CONTE FAREBBE CARTE FALSE PER RIVEDERE IN AZZURRO IL DIFENSORE DEL BAYERN MONACO: LA SQUADRA TEDESCA LO MOLLA, IL COREANO VUOLE RITORNARE IN ITALIA

Su di lui, in queste ore, è forte anche l’interesse di altre squadre italiane, Milan in testa. Il suo ritorno a Napoli sarebbe apprezzato anche dalla tifoseria partenopea che non ha mai dimenticato le sue gesta nell’anno dello Scudetto. Antonio Conte apprezza molto le qualità del difensore che rispecchia anche la sua personalità. De Laurentiis potrebbe accontentare l’allenatore?