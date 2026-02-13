Napoli e il sostituto di Antonio Conte, i due nomi dell’ex procuratore Enrico Fedele

L’ex procuratore Enrico Fedele, parlando a TMW, ridisegna completamente il quadro sul futuro del SSC Napoli e del suo tecnico Antonio Conte, lasciando intendere che la convivenza tra club e allenatore potrebbe essere più fragile di quanto sembri. Secondo Fedele, il nodo centrale è la filosofia: Conte sarebbe un allenatore che chiede calciatori già pronti e investimenti pesanti, mentre il Napoli punta su sostenibilità, crescita interna e soprattutto sulla valorizzazione dei giovani.

Due visioni che, a lungo andare, rischiano di entrare in conflitto. In più, la qualificazione in Champions League viene descritta come uno snodo cruciale: senza quei ricavi e quella visibilità, il progetto diventerebbe più complicato.

Per questo Fedele immagina uno scenario alternativo: un allenatore capace di cambiare identità di gioco, lavorare sui talenti emergenti e rafforzare la linea strategica del club. L’idea è quella di una panchina più allineata alla programmazione societaria, con uno stile orientato a sviluppo e continuità.

Nell’intervista, infine, vengono anche suggeriti due possibili profili per raccogliere questa eventuale eredità tecnica: “Io faccio due nomi: Fabregas o De Zerbi. Oggi è finito il periodo delle plusvalenze e se non va in Champions è un problema. Deve riprendere quel filone”.