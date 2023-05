Napoli e il titolo ‘contestato’ dai tifosi avversari

Contro l’Udinese il Napoli ha conquistato ufficialmente il suo terzo Scudetto. Grazie alla stagione strepitosa, gli azzurri di Luciano Spalletti sono riusciti a conquistare il tricolore con diverse giornate d’anticipo.

Sul web, però, non tutti esaltano la partita degli azzurri. Alcuni tifosi, infatti, scrivono: “Hanno meno Scudetti della Pro Vercelli e stanno facendo un casino” e ancora: “Già non si sopportano più, si vede che non sono abituati a vincere“.

Eppure il Napoli ha mostrato, oltre che in Serie A, anche in Europa una solidità importante che potrebbe portare gli azzurri in alto anche nei prossimi anni.