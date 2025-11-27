Napoli e Inter seguono con attenzione uno dei talenti della Serie A

Nella prima parte della stagione, uno dei nomi più discussi del panorama calcistico italiano è senza dubbio quello di Giovane. L’attaccante brasiliano dell’Hellas Verona sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori grazie a qualità tecniche sopra la media, un notevole cambio di passo e una sorprendente capacità di incidere nelle partite importanti. Le sue prestazioni hanno acceso i riflettori di diversi club europei, trasformando il giovane talento in uno dei protagonisti del mercato che verrà.

Secondo quanto riportato da fonti internazionali, in particolare dalla redazione di ESPN, l’Inter avrebbe già mosso i primi passi per assicurarsi il giocatore. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta e il suo staff sarebbero in contatto con l’entourage dell’attaccante, segno di un interesse concreto e strutturato. Tuttavia, l’Hellas Verona avrebbe fissato una valutazione molto elevata: tra i 25 e i 30 milioni di euro. Un prezzo considerato da molti esagerato, ma che potrebbe garantire al club scaligero una plusvalenza enorme, considerando che Giovane era stato acquistato dal Corinthians per circa 4 milioni.

L’Inter, però, non è attratta solo da un’opportunità di mercato, ma anche dalla volontà dell’allenatore Cristian Chivu, rimasto particolarmente colpito dalla prestazione dell’attaccante proprio nella sfida tra Verona e nerazzurri al Bentegodi. In quella partita, oltre a segnare un gol di pregevole fattura, Giovane è stato protagonista di un episodio discusso legato al fallo subito da Bisseck. Un impatto così forte sul match ha ulteriormente rafforzato la convinzione del tecnico sull’utilità del giocatore nel suo progetto.

Parallelamente, nella corsa al talento brasiliano si sarebbe inserito anche il Napoli, dando vita a un vero e proprio duello di mercato con l’Inter. La società partenopea osserva Giovane da tempo e ritiene che le sue caratteristiche possano integrarsi alla perfezione nel sistema offensivo azzurro. La concorrenza del Napoli, intenzionato a non farsi scavalcare dai rivali, ha spinto l’Inter ad accelerare per provare a chiudere l’affare già nelle prossime settimane.

Oltre alle due principali contendenti italiane, anche Milan e Villarreal avrebbero messo gli occhi sul giovane attaccante, aumentando ulteriormente l’interesse attorno al suo profilo. Con una platea così vasta di club pronti a contenderselo e un prezzo fissato su cifre importanti, la prossima estate potrebbe trasformarsi nella consacrazione definitiva di Giovane, che da promessa dell’Hellas Verona potrebbe spiccare il salto verso un palcoscenico internazionale.