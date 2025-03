Napoli e la permanenza di Conte: il mister proseguirà il progetto iniziato in questa stagione

Mancano ormai meno di dieci partite al termine del campionato di Serie A ma si inizia già a programmare la prossima stagione. Molti saranno i cambiamenti, soprattutto in panchina. Chi continuerà sulla sua strada, quasi sicuramente, è Antonio Conte, il quale proseguirà il progetto iniziato in questa stagione.

Non ci sarà nessuno stravolgimento ma solo un rafforzamento della squadra dal momento che il prossimo anno la SSC Napoli sarà impegnata non solo in Italia ma anche in Europa con la partecipazione alla UEFA Champions League.

NAPOLI E LE TRE COMPETIZIONI DELLA PROSSIMA STAGIONE: ANTONIO CONTE VUOLE CONFERMARE TUTTI IN VISTA DELLE DIFFICOLTA’ CHE CI SARANNO CON IL RITORNO IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Per questo motivo sarà fondamentale proseguire quanto fatto quest’anno confermando i punti cardine della squadra. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato di mercato in merito a diversi calciatori della rosa azzurra: da Meret a Rrahmani passando per Anguissa e Romelu Lukaku.

Con Antonio Conte in panchina saranno tutti confermati. Solo nel caso in cui ci sia l’espressa volontà di uno dei calciatori di andare via, allora il mister se ne farà una ragione. Tutti sono fondamentali ma nessuno indispensabile.