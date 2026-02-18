Napoli e la scommessa vinta da Conte e la dirigenza: 30 milioni di euro per acquistare un top player

La scommessa è stata vinta, e oggi a Napoli nessuno ha più dubbi. Scott McTominay, arrivato nell’estate 2024 per 30 milioni di euro, si è trasformato in uno dei pilastri del nuovo corso partenopeo, ripagando fino all’ultimo centesimo la fiducia della dirigenza. Un investimento importante, discusso inizialmente, che col tempo si è rivelato lungimirante e decisivo per gli equilibri della squadra.

A credere fortemente in lui è stato Antonio Conte, che già lo conosceva e ne apprezzava le qualità caratteriali e fisiche. Tuttavia, a Castel Volturno, il tecnico ha scoperto qualcosa in più: un centrocampista totale, una vera macchina capace di abbinare corsa, intensità, inserimenti e leadership. Caratteristiche che, secondo Conte, in Inghilterra non erano state sfruttate fino in fondo.

Proprio l’esperienza al Manchester United aveva lasciato intravedere solo a tratti il suo reale potenziale. A Napoli, invece, McTominay ha trovato un sistema cucito su misura, un allenatore che ne esalta i punti di forza e un contesto che lo responsabilizza. Il risultato è un rendimento costante, da vero top player, capace di incidere sia in fase difensiva che offensiva.

Conte non ha dubbi: con lavoro duro, continuità e mentalità, McTominay può spingersi ancora oltre. L’obiettivo non è solo dominare in Serie A, ma affermarsi stabilmente tra i centrocampisti più forti al mondo. Napoli, intanto, si gode il presente: una scommessa diventata certezza, simbolo di una programmazione che guarda lontano.