Napoli e la svolta sui rigori: una nuova sicurezza dal dischetto

Negli ultimi anni, il Napoli ha spesso mostrato difficoltà nella realizzazione dei calci di rigore. Nonostante il talento dei calciatori che si sono succeduti nel tentativo di battere dagli undici metri, l’errore è stato un fattore ricorrente, evidenziando una certa fragilità in una componente di gioco che può risultare decisiva, specialmente in un campionato competitivo come la Serie A.

La precisione nei penalty può fare la differenza, soprattutto quando la lotta per i punti si fa serrata per obiettivi cruciali di classifica. Tuttavia, nella stagione attuale, sembra che il Napoli abbia finalmente trovato una soluzione efficace a questo problema.

Conte punta su un rigorista affidabile

Victor Osimhen, pur dotato di straordinarie qualità, non è stato impeccabile dal dischetto, mostrando qualche limite in questa specifica situazione di gioco. Dall’altro lato, Antonio Conte ha scoperto un rigorista affidabile nel belga Romelu Lukaku. Già in una partita contro il Parma, Lukaku si era reso disponibile per calciare un rigore, anche se la decisione arbitrale venne successivamente modificata.

Romelu Lukaku si è affermato come uno dei migliori esecutori di rigori del campionato italiano. Tra settembre 2019 e novembre 2023, il centravanti ha realizzato una striscia impressionante di 14 rigori consecutivi, confermandosi un vero specialista.

Solo nella gara contro il Lecce è arrivato il primo errore dal dischetto, dopo un lungo periodo di infallibilità. Nonostante questo singolo episodio, le statistiche di Lukaku offrono garanzie per il futuro, lasciando ben sperare anche per le prossime sfide.