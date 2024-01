Napoli e l’accostamento ad un grande attaccante della Premier: servirebbero 80 milioni

Nonostante abbia rinnovato il suo contratto da qualche giorno, il futuro di Victor Osimhen non è certo. All’interno del contratto, infatti, è presente una clausola rescissoria da 130/140 milioni di euro che qualsiasi club europeo potrà pagare ed acquistare le prestazioni sportive del calciatore a prescindere dal parere della dirigenza partenopea.

Per questo è sempre necessario valutare diversi profili di attaccante centrale nel caso in cui, la prossima estate, arrivi un’offerta pari alla clausola rescissoria per l’attaccante nigeriano.

Molti sono i profili valutati dalla proprietà partenopea e tra questi vi sarebbe anche l’attuale attaccante dell’Arsenal: Gabriel Jesus.

L’ACCOSTAMENTO DI GABRIEL JESUS AL NAPOLI LO SCORSO OTTOBRE PER IL RUOLO DI ATTACCANTE

Lo scorso ottobre, dall’Inghilterra è rimbalzata la notizia di un possibile interessamento del club partenopeo per il fuoriclasse dell’Arsenal Gabriel Jesus. Quest’ultimo, dopo anni non al top, sta ritornando a livelli importanti e per acquistarlo serviranno non meno di 80 milioni di euro, ovvero la sua valutazione massima secondo il portale Transfermark.it.

In ogni caso l’intenzione del Napoli è continuare a puntare su Osimhen sia per il presente che per il futuro. Tuttavia diversi club di Premier League potrebbero approfittare della clausola rescissoria dell’attaccante.