Napoli e l’acquisto di calciatori: trattative difficili ma la storia è cambiata con Antonio Conte

In ogni mercato, la SSC Napoli, va sempre dritta per la sua strada. Molti sono, infatti, i calciatori che hanno rifiutato la piazza azzurra, chi per motivi economici, chi per diritti d’immagine ed altri perché hanno deciso di vestire un’altra maglia.

Tra questi vi è anche Josip Brekalo, il quale, nel mercato estivo del 2022-2023 estivo ha preferito la Fiorentina al Napoli in lotta per lo scudetto, con l’allora dirigente Cristiano Giuntoli che aveva cercato in tutti i modi di portarlo in Campania: “Sono molto contento di essere arrivato a Firenze, per me è la città più bella d’Italia, questo è un grande passo in avanti nella mia carriera“.

“Mi volevano molte squadre in Italia e Spagna, ma la Fiorentina è sempre stata la mia prima scelta“, ha poi dichiarato il calciatore durante le sue apparizioni con la maglia della Fiorentina. Ora, dopo una stagione alla Fiorentina, il calciatore si è trasferito prima all’Hajduk Spalato e poi al Kasımpaşa

Questo per far capire come non sia facile portare a conclusione una trattativa e che spesso un club, come il Napoli, sonda diversi nomi prima di affondare il colpo. Discorso diverso quest’anno con Antonio Conte, dove la SSC Napoli è riuscita a piazzare quasi tutti gli acquisti che erano in programma.