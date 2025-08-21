Napoli e l’acquisto di calciatori: trattative difficili ma la storia è cambiata con Conte e il quarto Scudetto

Il calciomercato del Napoli negli ultimi anni è stato spesso caratterizzato da trattative complicate, talvolta saltate per dettagli che hanno fatto la differenza. Diritti d’immagine, contratti e valutazioni economiche hanno portato più di un giocatore a scegliere altre destinazioni. Tra i casi più emblematici c’è quello di Josip Brekalo, esterno croato che a lungo era stato seguito dal club azzurro.

Quando il Napoli decise di puntare forte su di lui, sembrava tutto pronto per portarlo in Serie A con la maglia partenopea. In realtà le cose andarono diversamente e il giocatore scelse un’altra strada. Una scelta che cambiò la sua carriera e che, col senno di poi, rappresenta uno dei simboli delle difficoltà vissute dagli azzurri in alcune trattative di mercato.

Dopo quell’estate, Brekalo approdò in Italia ma non al Napoli: il suo percorso fu altalenante, con poche presenze e senza mai riuscire a lasciare un’impronta significativa. Da lì iniziò un continuo giro di prestiti, con esperienze in Croazia e in Turchia, dove riuscì a ritagliarsi maggiore spazio, ma senza mai confermare le aspettative di quando era considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Oggi il destino del croato appare lontano dai grandi palcoscenici. Dopo la rescissione del contratto con la Fiorentina, il giocatore è vicino ad una nuova esperienza in Spagna, pronto a rilanciarsi con la maglia del Real Oviedo, club di Segunda División. Una parabola che racconta come, da talento ricercato anche dal Napoli, Brekalo sia finito a reinventarsi in campionati di seconda fascia, in cerca di una stabilità mai trovata.