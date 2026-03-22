Napoli e l’addio di due calciatori simbolo per questione economica

Il calcio moderno è sempre più influenzato da equilibri economici complessi, e anche il SSC Napoli ne è stato protagonista negli ultimi anni. Le vicende di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne rappresentano due esempi emblematici: entrambi hanno lasciato il club azzurro a causa di un mancato accordo sul rinnovo contrattuale, nonostante il loro peso tecnico all’interno della squadra.

Secondo diverse indiscrezioni, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul tavolo un’offerta da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Una cifra considerata non adeguata dai giocatori, che hanno quindi scelto di intraprendere nuove strade. In un calcio sempre più orientato alla sostenibilità finanziaria, anche decisioni dolorose diventano inevitabili.

Il caso di Insigne è stato particolarmente significativo: capitano e simbolo della squadra, ha deciso di lasciare Napoli per trasferirsi al Toronto, chiudendo un capitolo importante della sua carriera. Oggi, dopo l’esperienza in Canada, veste la maglia del Pescara e non ha mai nascosto il desiderio di un possibile ritorno in azzurro, anche se i contatti avuti nei mesi scorsi non hanno portato a nulla di concreto (sia dirigenza che tifosi erano ben favorevoli ad un suo ritorno)

Alla base di questa mancata operazione potrebbero esserci le scelte tecniche dell’allenatore Antonio Conte, orientato verso calciatori già al massimo della condizione fisica e pronti da subito. Così, le storie di Insigne e Fabian Ruiz restano legate da un filo comune: due addii dettati da questioni economiche che ancora oggi fanno discutere e alimentano i rimpianti dei tifosi.