Napoli e l’addio di Elmas: supplicato Mazzarri, voleva andare subito via per un motivo

La stagione della SSC Napoli non è iniziata come speravano i tifosi. Prima del mercato di gennaio la situazione è tragica e il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di intervenire con l’obiettivo di cedere tutti quei calciatori che non hanno più la motivazione di indossare la maglia azzurra.

Il primo è stato Elif Elmas, il quale è stato ceduto ai tedeschi del Lipsia. Il calciatore aveva chiesto l’opportunità di andare via già nel mercato estivo, ma, Aurelio De Laurentiis, non ne aveva voluto sapere.

Con l’arrivo di Walter Mazzarri, però, le cose sono cambiate. Il mister, pubblicamente, ha esposto che alcuni calciatori non erano felici per il poco spazio a disposizione dopo la vittoria dello scudetto e tra questi vi sarebbe anche il macedone.

ELMAS HA CHIESTO LA CESSIONE A MAZZARRI, NON VOLEVA PIU’ STARE IN PANCHINA

Elmas ha infatti supplicato Mazzarri ed anche il presidente Aurelio De Laurentiis a cederlo. Il macedone, considerando la sua età, non voleva restare a guardare in panchina ed era disposto anche ad andare in una squadra meno importante per giocare con continuità. È quindi arrivata l’occasione Lipsia.