Napoli e l’addio di Kvara: lo scorso agosto ADL svelò le motivazioni che hanno portato alla separazione

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, rilasciate lo scorso agosto, tornano d’attualità e aiutano a comprendere fino in fondo le ragioni che portarono alla separazione da Kvaratskhelia. Il presidente del Napoli spiegò allora come la cessione fosse diventata inevitabile a causa delle pressioni esercitate dall’entourage del calciatore, arrivato persino a ventilare il ricorso all’articolo 17 per liberarsi unilateralmente dal contratto.

De Laurentiis raccontò che, dopo l’esplosione del georgiano nella sua prima stagione straordinaria, il club si era mosso immediatamente per blindarlo: rinnovo pronto, ingaggio nettamente aumentato e una proposta economica ritenuta molto importante, proprio per evitare l’assalto dei top club europei. Ma ogni tentativo di dialogo si scontrò con la posizione del procuratore, che aveva in mente tutt’altro percorso per il proprio assistito.

Secondo il numero uno azzurro, l’agente puntava a massimizzare i propri guadagni personali, cercando una maxi commissione da un altro club e uno stipendio faraonico per il giocatore. Nemmeno il confronto diretto avvenuto in Germania, durante l’Europeo, servì a sbloccare la situazione: accuse su presunte promesse economiche mai mantenute si rivelarono, a detta di De Laurentiis, prive di fondamento.

Infine, il presidente svelò anche un retroscena di mercato pesantissimo: già allora il PSG aveva messo sul tavolo oltre 200 milioni di euro per il doppio affare Kvaratskhelia–Osimhen. Avrebbe potuto accettare, ma per mantenere la parola data ad Antonio Conte preferì resistere. Con quei fondi, spiegò in estate, l’idea era di rifondare l’attacco puntando su Gyokeres.