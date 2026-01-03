sabato, Gennaio 3, 2026
Napoli e l’addio di Lucca, SKY: “Dubbi caratteriali, per Conte mancherebbero grinta e volontà di emergere”

Moreno Zannone
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat
Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli potrebbe essere già arrivato a un bivio. A pochi mesi dal suo approdo in azzurro, l’attaccante è finito al centro di riflessioni profonde in vista del mercato di gennaio, con l’ipotesi di un addio anticipato, sia in prestito che a titolo definitivo, che prende sempre più quota.

Tra l’allenatore e il centravanti, sportivamente parlando, non è scoccata la scintilla. Conte chiede ai suoi attaccanti intensità, personalità e spirito di sacrificio costante, caratteristiche che, finora, Lucca non è riuscito a mettere in mostra con continuità. Il tecnico leccese è molto esigente sotto l’aspetto caratteriale e pretende un atteggiamento aggressivo, determinato, capace di incidere anche nei momenti di difficoltà.

Lucca non avrebbe trasmesso quel temperamento che Conte considera imprescindibile per far parte del suo progetto. Le occasioni avute non sono bastate a convincere lo staff tecnico, alimentando così i dubbi sulla sua permanenza.

“Antonio Conte ed il club azzurro sembrano avere dubbi sul piano caratteriale, perché al ragazzo mancherebbero la grinta e la volontà di emergere: andare sei mesi da qualche parte per tirarle fuori sarebbe un vantaggio duplice, per il calciatore ed anche per la società che ne detiene il cartellino”, ha dichiarato Marchetti ai microfoni di SKY.

