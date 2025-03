Napoli e Lazio sulle tracce di Pavel Sulc: il gioiello del Viktoria Plzen

Nuovo nome sul taccuino del Napoli in vista della prossima sessione di mercato estiva. Il club partenopeo sta monitorando con attenzione Pavel Sulc, talentuoso trequartista ceco attualmente in forza al Viktoria Plzen. Nato nel 2000 e alto 187 centimetri, Sulc si è imposto all’attenzione degli addetti ai lavori grazie alle sue prestazioni di alto livello, che gli hanno permesso di guadagnarsi un posto fisso nella Nazionale della Repubblica Ceca. Dopo una stagione 2022/23 da protagonista, questa per lui rappresenta l’annata della definitiva consacrazione.

Anche la Lazio avrà l’opportunità di osservarlo da vicino, dato che oggi affronterà il Viktoria Plzen in Europa League. Il club biancoceleste, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, potrebbe essere tentato dall’idea di inserirsi nella corsa al talentuoso ceco, che sta attirando sempre più estimatori in Europa. L’incontro sarà quindi una vetrina importante sia per il giocatore che per le società interessate al suo cartellino.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Sulc è legato al Viktoria Plzen da un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Tuttavia, le sue eccellenti prestazioni non sono passate inosservate, e diversi club europei hanno già iniziato a seguirlo con grande interesse. Oltre al Napoli e alla Lazio, anche Aston Villa, Manchester City e Tottenham in Premier League stanno monitorando la sua crescita.

L’attenzione nei suoi confronti non si limita però solo all’Inghilterra e all’Italia. Anche Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen hanno inserito Sulc nella loro lista degli osservati speciali. La Bundesliga potrebbe rappresentare una destinazione gradita per il trequartista ceco, vista la tradizione del campionato tedesco nel valorizzare giovani talenti provenienti dall’Europa centrale.

Attualmente, la valutazione di mercato di Pavel Sulc si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma il prezzo del suo cartellino potrebbe facilmente raddoppiare se continuerà a esprimersi su questi livelli. Un’eventuale cessione è attesa per l’estate 2025, con diverse squadre pronte a darsi battaglia per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.