Napoli e le esternazioni famose di ADL: “Il fratello di Higuain mi diceva che non voleva giocare con Callejon”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sicuramente un tipo particolare ed esuberante. I tifosi azzurri hanno ormai imparato a conoscerlo soprattutto da alcune sue esternazioni poco felici nei confronti della squadra. Celebre, ormai, la rivelazione del fratello di Higuain:

“Non andavo a cena con lui, ma conoscevo bene la sua famiglia, ha un padre straordinario. Il fratello mi diceva sempre: ‘A Gonzalo non piace giocare con Callejon, compra altri giocatori’. Non l’ho mai preso in considerazione perché io amo Callejon ed è per questo che gli ho fatto un contratto di altri quattro anni. Non sono un uomo che accetta compromessi“.

Per capire cosa c’è nella testa di ADL per il futuro è possibile dare uno sguardo al passato, andando sbirciare tra le dichiarazioni del passato riguardo alcuni allenatori, tra cui Rafa Benitez e Max Allegri.

“Prima di Benitez, in realtà, avrei voluto Allegri. Per lui avevo un amore assoluto quando allenava il Milan e un giorno gli chiesi di venire. L’ho chiamato per tre mesi, ma mi diceva sempre di aspettare. Così a un certo punto pensammo a Benitez, lo incontrai a Londra e mi piacque. Sembrava un napoletano, era simpatico, mi invitò a mangiare e facemmo il contratto. E quando tornai a Roma mi chiamò Allegri e mi disse: ‘Presente, io sono disponibile“.

Dalle parole di qualche anno fa di Aurelio De Laurentiis è quindi possibile capire l’amore del presidente non solo verso Max Allegri, ma anche Rafa Benitez. Non a caso ADL avrebbe chiamato entrambi per prendere il posto di Rino Gattuso.