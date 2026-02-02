Napoli e l’exploit di Antonio Vergara: la sua valutazione di mercato

L’esplosione di Antonio Vergara ha acceso l’entusiasmo di tifosi e addetti ai lavori nel giro di pochi giorni. Una settimana che può cambiare una carriera: prima il gol pesantissimo in Champions League contro il Chelsea, poi la conferma in Serie A contro la Fiorentina, con una prestazione di personalità e qualità che ha definitivamente acceso i riflettori su di lui. Contro il Chelsea, Vergara non si è limitato a timbrare il cartellino: il suo gol è stato il manifesto di un calciatore ormai maturo, capace di prendersi la scena in una delle competizioni più prestigiose al mondo.

La partita di campionato contro la Fiorentina ha rappresentato la consacrazione. Ancora una volta decisivo, Vergara ha dimostrato di saper incidere anche in Serie A, mostrando continuità, intensità e una crescita evidente sotto il profilo mentale. Nel giro di appena una settimana, la sua valutazione di mercato è schizzata verso l’alto.

Gli osservatori parlano ormai di cifre importanti: Antonio Vergara potrebbe arrivare a valere anche 40 milioni di euro, una cifra che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. Il mix tra età, talento, impatto immediato e margini di miglioramento lo rende uno dei profili più interessanti del panorama europeo.

Ai microfoni di Radio Marte, il giornalista SKY Luca Marchetti ha dichiarato: “Quanto vale Vergara? Difficile valutare il calciatore, ma oggi il Napoli non credo accetterebbe offerte. Lo ritiene un talento in crescita. Per quello che ha mostrato in Champions può valere anche 40 milioni”. Tuttavia, sul web, il portale Transfermarkt, riporta ancora il costo ante-Chelsea con una valutazione di appena 2.5 milioni di euro.