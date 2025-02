Napoli e l’infortunio di Neres: i nomi disponibili dalla lista svincolati: solo due calciatori potrebbero soddisfare Conte?

La SSC Napoli dovrà fare a meno di David Neres per diverse settimane. L’attaccante si è infortunato nell’ultima partita di campionato contro l’Udinese e resterà fuori per recuperare. Antonio Conte studia le diverse soluzioni con il nuovo arrivato, Okafor, che non è ancora in forma per disputare una partita intera.

Antonio Conte, probabilmente, punterà su Giacomo Raspadori, con Ngonge pronto a subentrare in caso di necessità. Un occhio, sicuramente, è stato dato anche alla lista degli svincolati. Ad oggi sono i seguenti:

Wissam ben Yedder – Francia, 34 anni Romarinho – Brasile, 34 anni Diego Costa – Spagna, 36 anni Carlos Vela – Messico, 35 anni Keita Baldé – Senegal, 29 anni Gerard Deulofeu – Spagna, 30 anni Stefano Okaka – Italia, 35 anni Kevin Gameiro – Francia, 37 anni Mattia Destro – Italia, 33 anni Ryan Kent – Inghilterra, 28 anni Maxi Gomez – Uruguay, 28 anni Mariano Diaz – Rep. Dominicana, 31 anni

INFORTUNIO DAVID NERES, RASPADORI O NGONGE PER SOSTITUIRLO NELLE PROSSIME SETTIMANE: L’OCCASIONE POTREBBE ARRIVARE DALLA LISTA SVINCOLATI?

Gli unici due nomi che potrebbero fare subito al caso di Antonio Conte sono Keita Baldé e Ryan Kent, i quali sicuramente hanno una condizione fisica migliore rispetto ad altri profili. Difficile, se non impossibile, però, che il Napoli decida di fare un investimento del genere in queste settimane ed aspetterà il ritorno dell’ex Benfica.