Napoli e l’infortunio di Zambo Anguissa: cosa emerge secondo le indiscrezioni di SKY

In casa Napoli non sembra ancora risolversi il problema Zambo Anguissa. Il centrocampista azzurro, fa sapere SKY, ha un problema molto fastidioso alla schiena che deve essere osservato attentamente giorno per giorno senza fare valutazioni affrettate. La situazione sarebbe in evoluzione e comunque si iniziano a vedere dei segnali di miglioramento.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, però, Rrahmani, Savic, Mazzocchi e Politano dovrebbero ritornare ad essere disponibili per la prossima partita contro il Genoa. Un notizia positiva dopo un periodo davvero difficile che ha visto Conte obbligato a determinate scelte.

Attualmente Anguissa continua a lavorare in maniera individuale, seguito passo dopo passo dallo staff medico del Napoli. Gli allenamenti personalizzati sono finalizzati a recuperare completamente la condizione fisica senza correre rischi inutili. Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, il suo rientro non dovrebbe andare oltre le prossime due settimane, con l’obiettivo concreto di tornare a disposizione per la sfida contro la Roma in programma il 15 febbraio.