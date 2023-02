Napoli e l’intuizione di mercato di Luciano Spalletti a parametro zero

Luciano Spalletti è senza dubbio il principale artefice del grande Napoli di quest’anno. Il mister azzurro è riuscito a creare un gruppo fantastico dove si scende in campo uniti e con la voglia di portare a casa qualcosa di importante. L’allenatore azzurro è stato inoltre decisivo anche in alcune intuizioni di mercato.

Lo scorso anno, infatti, su sua richiesta è arrivato a parametro zero il difensore Juan Jesus, il quale è stato ingaggiato dalla SSC Napoli in un periodo in cui non si poteva acquistare per via del bilancio in negativo.

Ad un anno di distanza, il suo acquisto si è rivelato una sorpresa. L’ex difensore di Roma e Inter, infatti, non solo ha sostituito in modo egregio i titolari nei momenti di necessità, ma offre una sicurezza difensiva ed esperienza da far invidia ai più blasonati nomi del campionato di Serie A.

Il suo contratto è ora in scadenza e il Napoli ha deciso di rinnovarlo. Sul panorama internazionale, infatti, il mister Luciano Spalletti non riesce a trovare un altro calciatore pronto a sacrificarsi come lui nel rispetto dei parametri imposti dalla proprietà partenopea.