Napoli e Liverpool su Gabri Veiga

I partenopei dovranno vedersela con il Liverpool per provare ad avere la firma del giocatore del Celta Vigo. Il calciatore ha già un accordo con gli inglesi

Il giocatore del Celta Vigo ha tanti estimatori in giro per il mondo. A confermarlo è anche il presidente del club spagnolo, Carlos Mourino, che ha detto: “Saremmo felicissimi se restasse con noi un’altra stagione, ma so bene che ci sono tanti club pronti a prenderlo subito”.

Secondo quanto emerso in questi giorni, su di lui ci sarebbero Napoli e Liverpool con gli inglesi che sarebbero in netto vantaggio e sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria. Il Liverpool, infatti, avrebbe intenzione di pagare i 40 milioni stabiliti dal contratto e avrebbero già un principio di accordo con il giocatore.

Gabri Veiga verso la Premier?

Ora, è emerso che il Liverpool è pronto a concordare con il giocatore un accordo da 83.000 sterline a settimana per ottenere il suo ingaggio. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il nuovo allenatore, Rudi Garcia, vuole migliorare il reparto di centrocampo nella finestra di trasferimenti estiva.

Nelle prossime settimane, i campioni della Serie A proveranno l’affondo finale per prendere il 21enne. Sarà un affare difficile da concludere per il club partenopeo, considerando il livello della concorrenza della Premier League. Si dice che Liverpool e Chelsea stiano cercando di ingaggiare Gabri Veiga offrendogli un contratto da 5 milioni di euro a stagione, pari a circa 83.000 sterline a settimana. Un contratto ricco che potrebbe invogliarlo a trasferirsi immediatamente in Inghilterra per la prossima stagione.