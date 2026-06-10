Il Napoli continua a valutare possibili mosse per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine.com, sarebbe emersa un’idea che coinvolgerebbe due attaccanti molto apprezzati in Serie A. Si tratta di un possibile scambio tra Lorenzo Lucca e Moise Kean, un’operazione che potrebbe accendere il mercato estivo.
L’ipotesi allo studio prevederebbe diverse formule. I due club potrebbero valutare uno scambio definitivo oppure una soluzione in prestito. Al momento si tratta soltanto di una suggestione di mercato, ma il profilo di Kean sarebbe particolarmente gradito al tecnico azzurro, che ne apprezza caratteristiche fisiche e capacità realizzative.
Dal punto di vista economico, l’operazione richiederebbe comunque alcune valutazioni approfondite. Secondo le quotazioni riportate da Transfermarkt.it, Lorenzo Lucca ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, mentre Moise Kean viene stimato intorno ai 32 milioni di euro. Una differenza importante che renderebbe necessario un adeguamento tra le parti.
Proprio per colmare il divario tra le due valutazioni, il Napoli dovrebbe aggiungere un conguaglio economico di circa 12 milioni di euro. Resta da capire se la Fiorentina sarebbe realmente disposta a prendere in considerazione questa proposta e se le due società decideranno di approfondire i contatti nelle prossime settimane.