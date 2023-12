Napoli e l’occasione Bonucci per la difesa: ricordate cosa disse Paolo Del Genio?

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto il giornalista de il Corriere dello Sport Alberto Polverosi. Tra i vari temi discussi si è parlato anche del mercato di gennaio, con il giornalista che ha consigliato un giocatore al Napoli: Leonardo Bonucci.

“Ci vogliono giocatori come Bonucci, il Napoli ne ha veramente bisogno. Serve la conoscenza del campionato, vanno messi dentro giocatori che già sappiano cosa fare”.

Chi si rifiuta categoricamente di vedere Bonucci con la maglia del Napoli è il giornalista Paolo Del Genio, il quale, nello scorso mercato estivo, rilasciò le seguenti dichiarazioni: “Ma, qualora dovesse accadere una cosa del genere, interrompo la trasmissione per dieci giorni. Mi rifiuto categoricamente di sentire una cosa del genere, se viene Bonucci non vado più a vedere il Napoli“.

Da queste dichiarazioni si capisce come Paolo Del Genio non voglia l’ex difensore della Juventus al Napoli. Addirittura sarebbe pronto a non andare più allo stadio smettendo di fare il giornalista della sua trasmissione per dieci giorni.