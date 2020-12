Napoli e Milan, scambi pericolosi: Calhanoglu in azzurro, Thauvin lo sostituirà in rossonero

La data d’inizio della sessione invernale di calciomercato si avvicina a grandi passi. In tanti utilizzeranno i pochi fondi residui e le opportunità per puntellare le rose per la seconda parte di stagione che dovrà emanare verdetti pesanti. Milan e Napoli su tutte, sembrano avere ad oggi un destino incrociato con almeno un paio di colpi tutti da vivere e operazioni che porteranno il sereno nel futuro di qualche giocatore.

Napoli, Gattuso punta Calhanoglu: accordo ad un passo per giugno

Hakan Calhanoglu rompe definitivamente con il Milan e andrà a scadenza di contratto senza troppi rimpianti. L’offerta presentatagli dal board manageriale rossonero non lo convince e ormai prossimo ai 27 anni cercherà di strappare l’ultimo, importante ingaggio della propria carriera.

L’opportunità potrebbe arrivare dal Napoli che, a quanto riferisce la redazione di Sport Mediaset, avrebbe messo gli occhi sul fantasista turco per impreziosire la rosa. Gattuso, suo ex allenatore al Milan per un anno e mezzo, sarebbe pronto a riabbracciarlo all’ombra del Vesuvio e regalargli il posto in squadra che fu di un certo Marek Hamsik. Per accogliere Calhanoglu bisognerà lavorare sul monte ingaggi, diminuendolo sensibilmente. L’addio di Llorente di sicuro aiuterà. Per Milik invece, altro giocatore col contratto in scadenza, si proverà a strappare il sì di Nainggolan a gennaio.

Per un Calhanoglu che saluta, c’è un Thauvin che invece appare sempre più vicino agli ambienti milanisti. Il francese ha ormai dato per sicuro il suo approdo in Serie A al termine della stagione in corso e al Milan sono certi di riuscire a farlo integrare nel modulo di Pioli con estrema facilità.

Florian Thauvin, considerato fino a qualche anno fa l’enfant prodige della nuova nidiata di giocatori d’oltralpe ha vissuto diverse stagioni di appannamento prima del rilancio col Marsiglia di Rudi Garçia. Il suo entourage chiede un ingaggio non inferiore ai 3 milioni di euro. Il Milan è disposto a salire fino a 2.5, distanza non enorme che potrebbe essere facilmente limata con bonus legati al raggiungimento di obiettivi stagionali.