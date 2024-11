Napoli e Monza sulle tracce del giovane talento Mario Perlingieri

Il Napoli continua a scrutare il panorama calcistico in cerca di giovani promesse su cui investire per il futuro. Tra i talenti emergenti che avrebbero attirato l’interesse del club partenopeo c’è Mario Perlingieri, attaccante diciannovenne del Benevento, che sta vivendo una stagione d’esordio tra i professionisti davvero promettente.

Caratteristiche tecniche

Nato a Torre Annunziata, Perlingieri è già stato paragonato a Ciro Immobile per la sua grinta e capacità di finalizzazione.

Il giovane attaccante, che ha recentemente esordito con la nazionale italiana Under-20, ha dimostrato il suo valore con 5 reti (di cui due doppiette) e 3 assist in Serie C. La sua velocità e l’abilità di attaccare l’area lo rendono pericoloso, anche contro difese fisiche, nonostante la statura non elevata.

Il Benevento ha blindato il talento con un contratto fino al 2028, ma ciò non ha impedito a club di Serie A, come il Napoli e il Monza, di inserirlo nella propria lista dei potenziali acquisti. Con il passare del tempo, è probabile che altre squadre di alto livello si interessino al giovane, che sta rapidamente guadagnando consensi per le sue prestazioni sul campo.

Perlingieri rappresenta una scommessa intrigante per chiunque voglia puntare su un attaccante dal grande potenziale, capace di entusiasmare tifosi e osservatori con il suo stile di gioco.