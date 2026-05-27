Vincenzo Italiano è pronto a comunicare al Bologna la volontà di lasciare il club rossoblù per approdare al Napoli. Dopo giorni di contatti e riflessioni, il tecnico avrebbe deciso di accettare la proposta del club azzurro, convinto dal progetto tecnico presentato da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di domani oppure nel corso del fine settimana. Il Napoli vuole chiudere rapidamente la questione allenatore per programmare subito il mercato estivo e iniziare la nuova stagione senza ulteriori attese dopo l’addio di Antonio Conte.

Per Italiano sarebbe pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione più una serie di bonus legati ai risultati. Il premio più importante riguarderebbe proprio la vittoria dello Scudetto, segnale della volontà del Napoli di restare competitivo ai massimi livelli anche con il nuovo allenatore in panchina.

Dopo le esperienze con Spezia, Fiorentina e Bologna, Italiano considera quella del Napoli la grande occasione della sua carriera. La possibilità di allenare una squadra campione d’Italia e disputare la Champions League avrebbe avuto un peso decisivo nella scelta del tecnico, ormai sempre più vicino al mondo azzurro.