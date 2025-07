Napoli, è ormai ufficiale: Victor Osimhen lascia per sempre la SSC Napoli

È ormai ufficiale: Victor Osimhen lascerà per sempre il Napoli. L’attaccante nigeriano è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia, con la maglia del Galatasaray. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore avrebbe già avviato il trasloco e si prepara a dire addio in via definitiva al club azzurro, dopo tre stagioni da protagonista assoluto.

Arrivato dal Lille nell’estate del 2020 per una cifra record, Osimhen ha saputo conquistare fin da subito l’affetto del pubblico partenopeo grazie alla sua forza fisica, velocità e fiuto del gol. Con la maglia della SSC Napoli, ha realizzato successi storici, culminati con la conquista dello Scudetto nel 2023, diventando capocannoniere della Serie A e simbolo dell’era De Laurentiis.

Il trasferimento al Galatasaray rappresenta la fine di un ciclo: Osimhen lascia a titolo definitivo, ponendo la parola “fine” a una delle storie più emozionanti degli ultimi anni per il club azzurro. Nonostante alcuni momenti controversi e le tante voci di mercato, l’attaccante resterà nei cuori dei tifosi napoletani come uno dei giocatori più forti mai passati sotto il Vesuvio.

Per il Napoli sarà adesso il momento di guardare avanti e trovare un degno erede che potrà essere Lorenzo Lucca. Ma sostituire Victor Osimhen, con il suo mix di potenza, tecnica e determinazione, sarà tutt’altro che semplice.