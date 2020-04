Napoli, è polemica sulla giornalista di Agorà. “Siamo sfortunati, ora rispettano le regole”

Aumenta di ora in ora il disappunto contro la trasmissione di Raitre, Agorà e della sua inviata a Napoli che durante un collegamento si sarebbe resa protagonista del triste scivolone. La giornalista, infatti, recatasi in una delle arterie principali della città partenopea avrebbe dovuto raccontare di una situazione fuori controllo e lontana dalle prescrizioni del Governo in materia di sanità e limitazione delle attività sociali quotidiane.

Chiamata a dare testimonianza della noncuranza delle regole da parte del sud, l’inviata è però sembrata in forte difficoltà quando alle sue spalle la strada e i marciapiedi si sono mostrati assolutamente sgombri tanto da farle esclamare un avvilito: “Non siamo fortunati in realtà. In questo momento si stanno comportando bene. Non c’è nessuno ma fino a pochi minuti fa c’era un passaggio intenso“. Insomma, la sfortunata circostanza proprio non è andata giù alla troupe di Raitré che non ha potuto lanciare l’ennesimo servizio sensazionalistico ai danni di una città fin troppo stereotipata dall’opinione generale.

I napoletani in massa hanno risposto per le rime all’incauta giornalista attraverso i social, tanto che il topic #agorà è diventato virale online nel giro di pochi minuti. A voler dire la sua ci ha pensato anche Flavia Sorrentino dello sportello virtuale “Difendi la città” del comune di Napoli: “Se chiedessimo spiegazioni, probabilmente la giornalista direbbe che è stata fraintesa. Lo scoop non c’è e per sfortuna di chi ci osserva attraverso uno “sguardo nordico” i napoletani stanno dimostrando che il pregiudizio è nemico giurato della verità. Non si tratta di cercare a tutti i costi un motivo per indignarsi, ma di constatare ogni volta quanto sia interiorizzato il preconcetto culturale verso di noi. Le frasi pronunciate a metà, l’imbarazzo frammisto al dispiacere per non aver potuto cogliere in flagranza di inciviltà i napoletani, rappresentano moduli di un registro linguistico e gestuale che conosciamo bene e che combattiamo“.