Napoli e Roma interessate a un giocatore dell’Inter: ecco di chi si tratta

In attesa della conclusione della stagione, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni di mercato. Tra queste, una riguarda il possibile interessamento del Napoli per Carlos Augusto, terzino dell’Inter. Dopo due stagioni in nerazzurro, l’ex Monza è una riserva di lusso del club allenato da Cristian Chivu e potrebbe anche cercare un club che gli garantisca una maglia da titolare.

Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, il club partenopeo starebbe monitorando con attenzione la situazione del giocatore brasiliano. Carlos Augusto, grazie alla sua duttilità e alla capacità di coprire tutta la fascia, rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare la corsia sinistra della squadra azzurra in vista della prossima stagione.

L’interesse del Napoli, tuttavia, non sarebbe isolato. Sempre secondo la stessa fonte, anche la Roma avrebbe messo gli occhi sul terzino dell’Inter. Il club giallorosso sarebbe alla ricerca di alternative valide sulle fasce e vedrebbe in Carlos Augusto un’opzione affidabile e già abituata al campionato italiano.

Dal punto di vista tecnico, il giocatore ha dimostrato di poter garantire sia fase difensiva sia contributo offensivo. Le sue prestazioni con la maglia nerazzurra hanno evidenziato una crescita costante, rendendolo uno dei profili più interessanti nel ruolo di esterno a tutta fascia in Serie A. Non meno importante anche il suo apporto in fase offensiva.

Resta da capire se questa indiscrezione si trasformerà in una vera e propria trattativa nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle strategie dei club coinvolti e dalle eventuali richieste dell’Inter, che potrebbe decidere di trattenere il giocatore oppure valutare offerte considerate congrue.