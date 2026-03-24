Napoli e Roma osservano con attenzione un talento emergente dall’estero!

Napoli e Roma hanno messo nel mirino Kerim Alajbegović, giovane talento classe 2007 che si sta mettendo in luce con il Salisburgo. È quanto riportato dal noto giornalista di calciomercato Nicolò Schira che segnala come due club italiani stiano osservando con attenzione la crescita del giocatore, protagonista di una stagione sorprendente al suo primo anno tra i professionisti.

Esterno sinistro naturale, ma capace di adattarsi anche come attaccante o mezzala offensiva, Alajbegović si distingue per velocità, tecnica e capacità di incidere in zona gol. Nato a Colonia ma di nazionalità bosniaca, il giovane ha già dimostrato grande maturità calcistica, attirando l’interesse di diversi osservatori europei.

Il suo percorso è iniziato nel settore giovanile del Bayer Leverkusen, dove si è messo in evidenza con la formazione Under 19 grazie a numeri importanti tra reti e assist. Nell’estate 2025 è stato acquistato dal Salisburgo per una cifra intorno ai 2-2,5 milioni di euro, ma con una clausola di riacquisto fissata a 8 milioni a favore del club tedesco.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Bayer Leverkusen avrebbe già deciso di esercitare questa opzione per l’estate 2026. Nonostante ciò, il futuro del giocatore resta incerto: il club potrebbe trattenerlo oppure valutare una nuova cessione, creando opportunità per altre squadre interessate visto che probabilmente non troverebbero subito una maglia da titolare in Germania.

In questo contesto si inseriscono Napoli e Roma, pronte a cogliere eventuali occasioni. Entrambe vedono in Alajbegović un investimento ideale per il futuro, un profilo giovane ma già capace di competere ad alti livelli e di lasciare il segno anche nelle competizioni europee. Secondo Transfermarkt, invece, già altre squadre come Milan o Juventus lo hanno visionato di recente per cui la concorrenza resta molto alta.