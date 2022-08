Napoli e Salernitana, bomber in arrivo: ADL ha un nome da 30 mln per il dopo Osimhen

Napoli e Salernitana, in questa sessione di calciomercato estivo, hanno cercato di fare il possibile per accontentare i propri allenatori e cercare di costruire una squadra in grado di conquistare l’obiettivo stagionale, la zona Champions per gli azzurri e una salvezza tranquilla per la società del presidente Iervolino.

Proprio il presidente della squadra di Salerno ha intenzione di mettere a segno un ultimo grande colpo in attacco acquistando le prestazioni sportive dell’attaccante belga Michy Batshuayi.

Iervolino ha già fatto un’offerta di prestito con diritto di riscatto, come confermato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: “Sì, è tutto vero: la Salernitana vuole Michy Batshuayi, attaccante del Chelsea che ha segnato 14 gol l’anno scorso al Besiktas, c’è un tentativo in corso per portarlo in Italia“.

In casa Napoli, invece, nelle ultime ore sarebbe arrivata una clamorosa proposta da parte dell’agente di Cristiano Ronaldo, il quale avrebbe proposto l’attaccante alla società partenopea in cambio di Osimhen. A favore del Napoli, inoltre, ci sarebbero anche 100 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis, con una cifra del genere, potrebbe vacillare e fiondarsi poi su un altro bomber. A prescindere dall’arrivo di CR7, in caso di addio di Osimhen la società azzurra ha già individuato il successore, Armando Broja, centravanti albanese classe 2001 del Chelsea. Per quest’ultimo il Napoli arriverebbe ad offrire 30 milioni di euro.