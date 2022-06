Napoli e Salernitana, la Campania in Serie A: dal sogno Conference League alla rivoluzione di Aurelio

Anche il prossimo anno, in Serie A, saranno due le squadre campane. Mentre il Napoli lotterà per la Champions League, la Salernitana non vuole competere per non retrocedere ma cercare di fare un campionato tranquillo cercando anche di conquistare qualcosa di importante come ad esempio la Conference League.

In particolare, le dichiarazioni del presidente Iervolino su un possibile colpo fanno sognare la piazza: “Cavani? Ogni volta che parlo con il direttore e l’allenatore, dico che sono in triplice veste, mi metto tre maglie: azionista, presidente e tifoso, quindi strizzo l’occhio a Cavani“.

“Da presidente sarei onorato, da azionista vedo il valore di medio lungo periodo. Non so se hanno preso contatto, ma sarebbe per me un sogno: ritengo sia la punta più forte del momento“.

Il Napoli, invece, è alle prese con le diverse partenze che porteranno la squadra ad una vera e propria rivoluzione. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, però, è pronto ad un grande colpo in attacco ingaggiando Gerard Deulofeu dall’Udinese.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe stato raggiunto l’accordo con il calciatore il quale vedrebbe quasi raddoppiato il suo attuale ingaggio. Aurelio De Laurentiis ha infatti offerto poco meno di 3 milioni di euro per i prossimi quattro anni più uno. All’Udinese andrà una somma vicina ai 20 milioni.