Napoli, e se ADL decidesse di puntare su un allenatore napoletano?

Molti sono i nomi circolati in queste settimane come nuovo allenatore della SSC Napoli. Da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini passando per Stefano Pioli a Vincenzo Italiano. La realtà è che una scelta sarà presa solo a campionato concluso e per questo sarà necessario attendere almeno qualche altro giorno.

Il presidente partenopeo, però, ha sempre stupito tifosi e giornalisti, con colpi scena che quasi nessuno si sarebbe mai aspettato (come successo lo scorso anno con l’arrivo di Rudi Garcia.

Senza Europa, la dirigenza potrebbe decidere di puntare su una scommessa, un allenatore emergente che possa portare il suo calcio in una piazza importante come Napoli. Un po’ come successo in passato con Maurizio Sarri.

UN ALLENATORE NAPOLETANO (DI MUGNANO DI NAPOLI) GIA’ ACCOSTATO IN PASSATO ALLA PANCHINA PARTENOPEA

Un allenatore napoletano già accostato all’azzurro nei mesi precedenti è Vincenzo Palladino. Attualmente alla guida del Monza, nella sua breve esperienza in Serie A ha dimostrato importanti qualità. È ormai pronto per una grande piazza e Napoli potrebbe rappresentare l’occasione giusta.