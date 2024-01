Napoli, e se dopo Samardzic si puntasse anche un calciatore della Nazionale?

Il Napoli, in questo mercato invernale, sta rinforzando la propria squadra. L’arrivo di Mazzocchi è ufficiale, quello di Samardzic non ancora ma presto la trattativa potrebbe concludersi favorevolmente.

Il club azzurro sta monitorando diversi profili, sia per gennaio che per l’estate. Tra questi vi è senza dubbio Andrea Colpani del Monza, il quale si è messo in mostra in questa stagione tanto da meritare la convocazione in Nazionale da Luciano Spalletti.

Il centrocampista del Monza è stato accostato più di un mese fa al club azzurro. Attualmente il Napoli sta comprando Samardzic, ma l’interesse per Colpani è sempre vivo, soprattutto in vista del mercato estivo. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro. Dopo Palladino, Spalletti è stato uno dei primi a credere in Colpani. Quest’ultimo potrebbe essere sicuramente un degno sostituto di Zielinski, il quale sembra destinato a non rinnovare il suo contratto.

LE DICHIARAZIONI DI COLPANI

Colpani, qualche settimana fa, aveva dichiarato: “Secondo me sto bene nel suo calcio perché è un allenatore che gioca a calcio e apprezza i calciatori di qualità. Il suo Napoli dava spettacolo. Ma devo dirlo per forza, che è un sogno che si avvera. Chi inizia questa carriera ha tre obiettivi: arrivare in Serie A, la Champions e raggiungere la Nazionale. Due su tre io li ho realizzati. Avevo sempre fatto la mezzala, dal settore giovanile in avanti. Mi dicevano: hai visione di gioco, puoi giocare davanti alla difesa. Ma io non volevo fare il mediano. Pensavo: voglio giocare vicino alla porta, ho tiro, mi piace dare l’assist al compagno. Palladino con la sua visione di calcio, mi ha messo nelle condizioni ideali per esprimermi, schierandomi dietro la punta centrale. Con lui ho svoltato”.