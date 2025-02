Napoli, De Nicola può ritornare in futuro? Lo scorso anno dichiarò: “Se ADL chiama torno subito”

Nell’ultimo anno, in casa azzurra, ci sono stati diversi ritorni. Il più eclatante è stato sicuramente Walter Mazzarri, il quale è stato però sostituito da Francesco Calzona dopo pochi mesi. Un membro dello staff che ha sempre voluto ritornare in azzurro è Alfonso De Nicola, il quale, lo scorso anno, parlò proprio del suo possibile ritorno e di Mazzarri: “Walter è un grande lavoratore ed ha ottimi rapporti interpersonali”.

“Come ho vissuto il suo ritorno a Napoli? Io sono stato l’unico lasciato fuori, mentre ho visto il rientro di Santoro, Frustalupi, Pondrelli, Mazzarri. Tutta gente con cui lavoravo e mi sono sempre trovato bene. Sono contento del loro ritorno, perché vuol dire che forse ci sarà spazio pure per me, in futuro, anche se al presidente i ritorni non piacciono”.

RITORNO ALFONSO DE NICOLA ALLA SSC NAPOLI, IL SUO CUORE E’ RIMASTO SEMPRE IN CAMPANIA. LO SCORSO ANNO DISSE “SE ADL MI CHIAMA TORNO SUBITO”

Non è la prima volta che si parla del ritorno di De Nicola. Già qualche anno fa, infatti, il medico aveva dichiarato: “Ai miei ex collaboratori serviva un supporto per ancora un paio di anni e questo supporto gli è stato tolto”.

“La Roma mi voleva, ma anche grandi club. Se De Laurentiis mi chiama? Torno di corsa”, ha dichiarato Alfonso De Nicola in una precedente intervista.