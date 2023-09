Napoli, e se si liberasse Maurizio Sarri come eventuale sostituto di Rudi Garcia?

Quattro punti in cinque giornate. Si è da poco conclusa l’ennesima partita deludente della Lazio di Maurizio Sarri, il quale ha iniziato la nuova stagione con il freno a mano tirato. Una situazione incandescente già dall’estate con il presidente Claudio Lotito che spesso ha incolpato il suo allenatore. Una situazione che potrebbe anche degenerare nelle prossime settimane e potrebbe portare anche ad una eventuale separazione.

Il mister azzurro non farebbe drammi in caso di addio in quanto è riuscito a portare la squadra biancoceleste in una posizione in classifica importante lo scorso anno, ovvero al secondo posto dietro il Napoli di Luciano Spalletti.

E, proprio il Napoli, potrebbe essere il futuro, oltre che il passato dell’allenatore toscano. Si, perché a Napoli il clima è pesante intorno a Rudi Garcia, con il presidente Aurelio De Laurentiis che starebbe già trovando una soluzione per sostituire l’allenatore francese. I nomi disponibili, però, non entusiasmano il presidente, con Antonio Conte, in particolare, che richiede uno stipendio eccessivo.

Ed ecco, quindi, la possibile soluzione con Maurizio Sarri, il quale sarebbe disposto ad accettare lo stesso ingaggio attualmente percepito da Rudi Garcia. Al momento si tratta di un’ipotesi molto remota e legata a circostanze difficilmente prevedibili, ma Aurelio De Laurentiis è sempre stato un presidente con il colpo di scena dietro l’angolo.