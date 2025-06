Napoli, e se tra i vari Beukema e Chalobah la spuntasse Solet? Il calciatore aveva già dato la sua disponibilità al Napoli

Oumar Solet si è unito all’Udinese a parametro zero lo scorso gennaio, dopo la rescissione del contratto con il Red Bull Salisburgo a seguito della chiusura della finestra di trasferimento estiva del 2024. Ora ha impressionato con la maglia dell’Udinese e sta attirando l’attenzione dei club di mezza Europa.

L’Udinese valuta il giocatore circa 20 milioni di euro ed è già intenzionata a ricavare un’importante plusvalenza dalla sua cessione in estate: negli ultimi giorni si è parlato anche di West Ham e Manchester United come parti interessate. Solet ha impressionato per i friulani nella partita contro l’Inter, segnando un gol da urlo e fornendo una buona prestazione difensiva.

NAPOLI, ANCHE SOLET NELLA LISTA DI ANTONIO CONTE PER LA DIFESA? IL CALCIATORE HA GIA’ ESPRESSO LA SUA DISPONIBILITA’ A VESTIRE LA MAGLIA AZZURRA

In queste ultime settimane, l’attenzione del Napoli si è spostata soprattutto su due calciatori: Beukema e Chalobah. Per entrambi, però, il club partenopeo non ha ancora definito nulla e tutte le porte sono aperte.

A rivelare del gradimento di Solet per il Napoli è stato Emanuele Cammaroto lo scorso aprile, il quale, per NapoliMagazine.com, rivelò: “Contatti significativi anche con l’entourage di Solet. Gradimento totale del giocatore francese per la destinazione”.