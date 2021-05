Napoli, è tempo di traslochi: con Gattuso anche altri due addii?

In casa Napoli è quasi tempo di mercato. Molti sono i calciatori che potrebbero andare via a fine stagione e alcuni di questi hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno, tra cui Maksimovic ed Hysaj.

I calciatori, al momento, non hanno firmato ancora per nessun club ma la speranza di vederli in azzurro anche il prossimo anno sono praticamente pari a zero.

Un altro addio dovrebbe essere quello di Rino Gattuso. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il mister avrebbe già avviato le pratiche per il trasloco da Napoli una volta conclusa la stagione.

L’obiettivo del mister è lasciare la squadra con la Champions League, motivo per il quale ha chiesto massima concentrazione.

Con Gattuso addii scontati, quindi, anche per Maksimovic e Hysaj, i quali sicuramente hanno iniziato anche loro a preparare le loro cose personali da portare nella nuova destinazione.