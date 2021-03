Napoli, è tutto pronto per il Sarri-bis ma c’è da risolvere le grane Insigne-Koulibaly

Il Napoli riallaccia i rapporti con uno dei suoi ex tecnici più amati del recente passato. Maurizio Sarri, dopo un anno sabatico è pronto a rimettersi in gioco col club che lo ha lanciato nell’Olimpo degli allenatori e cui cui ha rischiato in almeno un paio di occasioni il colpo scudetto. Una storia d’amore interrotta che potrebbe ricominciare in estate, quando questo campionato in chiaroscuro sarà finalmente alle spalle.

Il ritorno di Sarri è a un passo ma non è l’unico in lista

A rilanciare il rumor circa il ritorno di Sarri alla guida del club azzurro è il giornalista Sky, Luca Marchetti che in un suo intervento su Radio Marte svela: “ Maurizio Sarri? Che sia vicino ad un ritorno e che sia già stato contattato dalla dirigenza è un po’ il segreto di pulcinella. Il fatto che questa idea di Aurelio De Laurentiis possa andare in porto, però, è da vedere. Sarri, d’altronde, non è l’unico in lista…”.

Infatti al vaglio della dirigenza ci sarebbero anche altri profili tra cui quello di Vincenzo Italiano e soprattutto quello di Ivan Juric, autore di un vero e proprio miracolo con l’Hellas Verona. La forte volontà del Napoli di portare in azzurro due gioiellini come Mattia Zaccagni e Antonin Barak rafforza considerevolmente tale suggestione.

Calciomercato Napoli, la situazione di Koulibaly e Fabian Ruiz non preoccupa

Il discorso passa quasi naturalmente a considerare anche le tante news di calciomercato che gravitano attorno all’universo Napoli. Continua Marchetti: “Cessione Fabian Ruiz? La verità è che il Napoli non ha l’acqua alla gola, non ha bisogno di vendere i suoi pezzi migliori per far fronte alla crisi. Kalidou Koulibaly vicino al Bayern Monaco? Non tanto, la sua vera destinazione potrebbe essere l’Inghilterra. Marcos Senesi e Diogo Dalot? Non ci risulta. Per Dalot il Milan ha un diritto di riscatto intorno ai 20 milioni. I terzini saranno oggetto di attenzione da parte del Napoli, ma parliamo di altri profili”.

Napoli, Insigne in bilico tra rinnovo e fuga all’estero

L’ultima parte dell’intervento è tutto dedicato al capitano partenopeo, Lorenzo Insigne. Sul numero 10 di Frattamaggiore il giornalista di SkySport spiega: “Lorenzo Insigne all’estero se non rinnova? Va chiesto a lui. Più si avvicina la data della scadenza e più può diventare difficile un prolungamento. L’attaccamento del giocatore alla società e alla tifoseria, però, fa la differenza. Il discorso è economico, ma il fattore tempo, in questo periodo senza garanzie economiche per nessuno, diventa meno pressante. Parliamo di una scadenza da qui ad un anno e mezzo, quando altre squadre non hanno ancora rinnovato con chi andrà in scadenza tra tre mesi”.