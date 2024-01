Napoli, ecco chi è Mr X: Neuhaus nel mirino

I partenopei sembrano intenzionati a fare un tentativo per Florian Neuhaus del Borussia Monchengladbach

Il profilo che il Napoli sta monitorando con molta più attenzione è quello di Florian Neuhaus. Il centrocampista piace alla società per il suo essere comunitario, oltre alla possibilità di costare poco a bilancio.

L’attuale numero 10 del Borussia Monchengladbach piace, e non poco, ai partenopei che vorrebbero farne il vice Anguissa. La partenza per la Coppa D’Africa del camerunense ha creato un vuoto non da poco a centrocampo, con i partenopei che ora vogliono un giocatore che possa fare anche da riserva al proprio centrocampista.

Si legge tra le pagine del Corriere dello sport

Sul corriere dello sport hanno deciso di parlare per intero della vicenda: “E’ Florian Neuhaus il Mister X di questo probabilistico mercato. E’ il centrocampista comunitario che aleggiava da inizio anno. Ha 26 anni, gioca nel Borussia Mönchengladbach. La Lazio sta provando a strappare il prestito con diritto di riscatto, l’obbligo costerebbe tra i 12 e i 15 milioni. Lotito punta ad offrire meno, c’è anche il Napoli sulle tracce della mezzala, ci sono rumors sul Siviglia”

Il calciatore, intanto, sta vivendo una buona stagione in Germania. Nonostante un minutaggio non propriamente altissimo, 697 minuti e solo due partite giocate per intero per scelta tecnica, ha comunque collezionato 17 gettoni tra campionato e Coppa di Germania, oltre che 3 gol e 1 assist. Un bottino che sta, per ora, aiutando a tenere i suoi lontani dalla zona retrocessione di 9 punti. Il problema? La zona europea importante è lontana, anche se la Conference League sembra a portata di mano.